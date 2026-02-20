Vide-greniers annuel de Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère
dimanche 6 septembre 2026 · Châteauneuf-sur-Isère
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Isère
Vide-greniers annuel de Châteauneuf-sur-Isère
Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 16:00:00
Date(s) :
2026-09-06
L’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Isère vous donne rendez-vous pour son traditionnel vide-greniers !
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Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 17 22 40 vgchato9fr@gmail.com
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English :
The Familles Rurales association of Châteauneuf-sur-Isère invites you to its traditional yard sale!
L’événement Vide-greniers annuel de Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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