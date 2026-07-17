Visite commentée des carrières de molasse et des abris troglodytiques, Carrières de molasse et abris troglodytiques de Chateauneuf sur Isère, Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Visite commentée des carrières de molasse et des abris troglodytiques Vendredi 18 septembre, 14h30 Carrières de molasse et abris troglodytiques de Chateauneuf sur Isère Drôme

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

A la découverte des carrières de molasse et d’abris troglodytiques

Carrières de molasse et abris troglodytiques de Chateauneuf sur Isère 6 rue des remparts 300 Chateauneuf sur Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0681846360 http://chato9histoireetpatrimoine@gmail.com Site de carrières de molasse, de maisons troglodytiques, de rénovation maîtrisée et centre d’interprétation.

Les carrières illustrent un passé fascinant de Châteauneuf : l’extraction et la taille de la pierre ont été une activité économique importante pour le village.

La molasse est une roche particulièrement malléable, elle a été utilisée dans la construction de nombreux édifices sur le territoire.

Cette caractéristique a également permis l’aménagement d’habitats troglodytiques sur place.

Site unique, remarquablement restauré et aménagé récemment. Parking place de l’Isère, à 300 m du lieu de rdv

A la découverte des carrières de molasse et d’abris troglodytiques

©Marc Perrot