Visite commentée des carrières de molasse et des abris troglodytiques, Carrières de molasse et abris troglodytiques de Chateauneuf sur Isère, Châteauneuf-sur-Isère
vendredi 18 septembre 2026 · Carrières de molasse et abris troglodytiques de Chateauneuf sur Isère · Châteauneuf-sur-Isère
Informations pratiques
Visite commentée des carrières de molasse et des abris troglodytiques Vendredi 18 septembre, 14h30 Carrières de molasse et abris troglodytiques de Chateauneuf sur Isère Drôme
limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
A la découverte des carrières de molasse et d’abris troglodytiques
Carrières de molasse et abris troglodytiques de Chateauneuf sur Isère 6 rue des remparts 300 Chateauneuf sur Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0681846360 http://chato9histoireetpatrimoine@gmail.com Site de carrières de molasse, de maisons troglodytiques, de rénovation maîtrisée et centre d’interprétation.
Les carrières illustrent un passé fascinant de Châteauneuf : l’extraction et la taille de la pierre ont été une activité économique importante pour le village.
La molasse est une roche particulièrement malléable, elle a été utilisée dans la construction de nombreux édifices sur le territoire.
Cette caractéristique a également permis l’aménagement d’habitats troglodytiques sur place.
Site unique, remarquablement restauré et aménagé récemment. Parking place de l’Isère, à 300 m du lieu de rdv
A la découverte des carrières de molasse et d’abris troglodytiques
©Marc Perrot
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