Racontines jeune public Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque · Châteauneuf-sur-Isère
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Isère
Racontines jeune public
Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 09:30:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Un temps d’histoires et de comptines pour les tout-petits et les grands qui les accompagnent.
.
Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A time of stories and rhymes for toddlers and their grown-up friends.
L’événement Racontines jeune public Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme)
- Courant d’air, à l’ombre des Troglodytes Atelier et lecture pour enfants Site des maisons troglodytes Châteauneuf-sur-Isère 23 juillet 2026
- Cinéma en plein air En fanfare Parc du gymnase Châteauneuf-sur-Isère 24 juillet 2026
- Concert du duo Décacorda Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère 31 juillet 2026
- Visite guidée: Les carrières et habitats troglodytiques Mairie Châteauneuf-sur-Isère 16 août 2026
- Forum des associations Espace polyvalent Châteauneuf-sur-Isère 5 septembre 2026