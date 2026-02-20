Racontines jeune public Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Isère

Racontines jeune public

Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 09:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Un temps d’histoires et de comptines pour les tout-petits et les grands qui les accompagnent.

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Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

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English :

A time of stories and rhymes for toddlers and their grown-up friends.

L’événement Racontines jeune public Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme