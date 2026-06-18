Cinéma en plein air En fanfare Parc du gymnase Châteauneuf-sur-Isère
Cinéma en plein air En fanfare Parc du gymnase Châteauneuf-sur-Isère vendredi 24 juillet 2026.
Châteauneuf-sur-Isère
Cinéma en plein air En fanfare
Parc du gymnase 140 Impasse des Cévennes Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez nombreux pour la projection en plein air du film En fanfare ! Venez pique-niquer avant la projection, des foodtrucks seront présents ainsi qu’une guinguette, des churros et des glaces.
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Parc du gymnase 140 Impasse des Cévennes Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 accueil@chateauneufsurisere.fr
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English :
Come one, come all for the open-air screening of the film En fanfare ! Come and picnic before the screening, with foodtrucks, a guinguette, churros and ice cream.
L’événement Cinéma en plein air En fanfare Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme
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