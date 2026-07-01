Visites estivales du Clos Fougères Clos Fougères, la face cachée du fruit Châteauneuf-sur-Isère
mercredi 15 juillet 2026 · Clos Fougères, la face cachée du fruit · Châteauneuf-sur-Isère
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Isère
Visites estivales du Clos Fougères
Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
3 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-19 10:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Profitez des visites estivales en tracteur-remorque proposées par le Clos Fougères afin de découvrir leur ferme autrement.
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Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 80 94 info@closfougeres.com
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English :
Take advantage of the summer tractor-trailer tours offered by Clos Fougères to experience their farm in a whole new way.
L’événement Visites estivales du Clos Fougères Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-09 par Valence Romans Tourisme
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