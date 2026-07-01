Marché nocturne des créateurs Site des maisons troglodytes Châteauneuf-sur-Isère
vendredi 17 juillet 2026 · Site des maisons troglodytes · Châteauneuf-sur-Isère
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Isère
Marché nocturne des créateurs
Site des maisons troglodytes 8 bis Route des Beaumes Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Profitez d’une soirée d’été pour une balade, un apéro en famille ou entre amis et une glace artisanale locale à l’occasion du marché nocturne des créateurs et sa guinguette.
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Site des maisons troglodytes 8 bis Route des Beaumes Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 accueil@chateauneufsurisere.fr
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English :
Make the most of a summer evening with a stroll, an aperitif with family or friends, and a local ice cream at the night market and its guinguette.
L’événement Marché nocturne des créateurs Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme
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