Marché nocturne des créateurs Site des maisons troglodytes Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Isère

Marché nocturne des créateurs

Site des maisons troglodytes 8 bis Route des Beaumes Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Profitez d’une soirée d’été pour une balade, un apéro en famille ou entre amis et une glace artisanale locale à l’occasion du marché nocturne des créateurs et sa guinguette.

.

Site des maisons troglodytes 8 bis Route des Beaumes Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 accueil@chateauneufsurisere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Make the most of a summer evening with a stroll, an aperitif with family or friends, and a local ice cream at the night market and its guinguette.

L’événement Marché nocturne des créateurs Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme