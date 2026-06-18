Courant d’air, à l’ombre des Troglodytes Atelier et lecture pour enfants Site des maisons troglodytes Châteauneuf-sur-Isère
Courant d’air, à l’ombre des Troglodytes Atelier et lecture pour enfants Site des maisons troglodytes Châteauneuf-sur-Isère jeudi 23 juillet 2026.
Châteauneuf-sur-Isère
Courant d’air, à l’ombre des Troglodytes Atelier et lecture pour enfants
Site des maisons troglodytes Mont de Bel Air Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Rendez-vous sur le site des maisons troglodytes à Châteauneuf-sur-Isère pour des lectures et des ateliers sur l’herbe !
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Site des maisons troglodytes Mont de Bel Air Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
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English :
Join us at the troglodyte houses in Châteauneuf-sur-Isère for readings and workshops on the grass!
L’événement Courant d’air, à l’ombre des Troglodytes Atelier et lecture pour enfants Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme
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