Courant d’air, à l’ombre des Troglodytes Atelier et lecture pour enfants Site des maisons troglodytes Châteauneuf-sur-Isère jeudi 23 juillet 2026.

Châteauneuf-sur-Isère

Courant d’air, à l’ombre des Troglodytes Atelier et lecture pour enfants

Site des maisons troglodytes Mont de Bel Air Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Rendez-vous sur le site des maisons troglodytes à Châteauneuf-sur-Isère pour des lectures et des ateliers sur l’herbe !

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Site des maisons troglodytes Mont de Bel Air Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

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English :

Join us at the troglodyte houses in Châteauneuf-sur-Isère for readings and workshops on the grass!

L’événement Courant d’air, à l’ombre des Troglodytes Atelier et lecture pour enfants Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme