Concert du duo Décacorda Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Isère

Concert du duo Décacorda

Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Concert du duo Décacorda

(Guitare / violoncelle ; Nicolas PARDO et Alice POUSSIN),

Lauréat du concours de duos en 2025 Avec la participation de Culture et Territoire et Drôme de Guitares.



Participation libre, venez nombreux !

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Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 accueil@chateauneufsurisere.fr

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English : Concert du duo Décacorda

Concert by the duo D%E9cacorda

(Guitar / cello; Nicolas PARDO and Alice POUSSIN),

Winners of the 2025 Duo Competition—in collaboration with Culture et Territoire and Drôme de Guitares.

Free admission—come one, come all!

L’événement Concert du duo Décacorda Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme