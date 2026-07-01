Concert du duo Décacorda Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Isère
vendredi 31 juillet 2026 · Salle des fêtes · Châteauneuf-sur-Isère
Informations pratiques
Châteauneuf-sur-Isère
Concert du duo Décacorda
Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert du duo Décacorda
(Guitare / violoncelle ; Nicolas PARDO et Alice POUSSIN),
Lauréat du concours de duos en 2025 Avec la participation de Culture et Territoire et Drôme de Guitares.
Participation libre, venez nombreux !
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Salle des fêtes Avenue de Valence Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 accueil@chateauneufsurisere.fr
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English : Concert du duo Décacorda
Concert by the duo D%E9cacorda
(Guitar / cello; Nicolas PARDO and Alice POUSSIN),
Winners of the 2025 Duo Competition—in collaboration with Culture et Territoire and Drôme de Guitares.
Free admission—come one, come all!
L’événement Concert du duo Décacorda Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-01 par Valence Romans Tourisme
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