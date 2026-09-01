Forum des associations dans le 15e arrondissement Mairie du 15ème PARIS

Informations pratiques

Comme chaque année, le 15e arrondissement organise son forum des associations. Culture, santé, emploi, handicap, famille ou même humanitaire.

Venez échanger avec les associations présentes, découvrir leurs activités et vous renseigner sur les nombreuses possibilités de pratiquer une activité, de s’engager ou de participer à la vie locale.

Infos pratiques

· Quand ? Samedi 12 septembre de 10 h à 18 h

· Où ? En Mairie, sur le parvis et dans le square Chérioux

· Pour qui ? Enfants, ados, adultes, seniors, sportifs, créatifs, bénévoles, etc.

· Entrée libre, ouverte à tous et toutes

240 associations vous attendent pour une journée festive avec stands, animations… et un apéro-concert à 12 h 15 !

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum des associations vous invite à découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif du 15e.

Le samedi 12 septembre 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

Mairie du 15ème 31 rue Peclet 75015 PARIS

Métro -> 12 : Vaugirard (Paris) (257m)

Bus -> 39708088 : Mairie du 15ème / Péclet / Square Saint-Lambert (Paris) (89m)

Vélib -> Mairie du 15ème (94.56m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://mairie15.paris.fr/pages/forum-des-associations-edition-2026-34995



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