Informations pratiques

Beauzac

Forum des Associations de Beauzac

Espace La Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 18:00:00

fin : 2026-09-04 20:30:00

Date(s) :

2026-09-04

18h à 20h30 forum des Associations de Beauzac. Avec de nombreuses associations. Espace La Dorlière.

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Espace La Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49

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English :

6pm to 8:30pm Beauzac Association Forum. With many associations. Espace La Dorlière.

L’événement Forum des Associations de Beauzac Beauzac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron