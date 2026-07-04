Forum des Associations de Beauzac Beauzac
vendredi 4 septembre 2026 · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
Forum des Associations de Beauzac
Espace La Dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04 20:30:00
Date(s) :
2026-09-04
18h à 20h30 forum des Associations de Beauzac. Avec de nombreuses associations. Espace La Dorlière.
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Espace La Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49
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English :
6pm to 8:30pm Beauzac Association Forum. With many associations. Espace La Dorlière.
L’événement Forum des Associations de Beauzac Beauzac a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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