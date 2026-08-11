Forum des associations et du bénévolat Salle de la Seiche Vern-sur-Seiche
vendredi 4 septembre 2026 · Salle de la Seiche · Vern-sur-Seiche
Informations pratiques
Forum des associations et du bénévolat Salle de la Seiche Vern-sur-Seiche Vendredi 4 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit Sans inscription
Découvrez les associations et les activités de Vern-sur-Seiche
Organisé par le Centre Social et Culturel des Marais, l’USV, VTM et le ville de Vern.
Cette année, le forum fera l’honneur au Bénévolat. Venez découvrir les nombreuses missions bénévoles que les associations de Vern vous proposent.
Vendredi 4 septembre 2026
16h00 – 20h30
Salle des sports de la Seiche
**Découvrez l’ensemble de nos activités**
Adultes, faites vous plaisir avec :
Danses latines | Rock | Théâtre | Yoga ♂️ | Pilates | Sophrologie | Yoga assis | Anglais | Allemand | Œnologie | Stretching | Couture ✂️…
Enfants & Ados, amusez-vous avec :
Cirque | Théâtre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-04T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-04T20:30:00.000+02:00
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http://centredesmarais.asso.fr accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327
Salle de la Seiche chemin de seiche sur seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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