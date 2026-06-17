Renazé

Forum des associations et soirée jeux barbecue

Parc du Fresne Renazé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Forum des associations et soirée jeux barbecue le 3 juillet à partir de 17h au parc du Fresne.

Tombola sur chaque stand.

Soirée jeux-barbecue à partir de 19h Prévoir son pique-nique, barbecue à disposition et dessert offert. En partenariat avec la médiathèque. .

Parc du Fresne Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 06 55 80 centresocial@ccas-renaze.fr

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English :

L’événement Forum des associations et soirée jeux barbecue Renazé a été mis à jour le 2026-06-17 par SUD MAYENNE