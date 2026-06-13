Josselin

Forum des associations Josselin

Complexe sportif Michel Juguet Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Les associations du Pays de Josselin vous invitent à venir à leur rencontre pour découvrir de nouvelles activités ou devenir bénévoles ! Dès 14h. .

Complexe sportif Michel Juguet Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

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English :

L’événement Forum des associations Josselin Josselin a été mis à jour le 2026-06-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande