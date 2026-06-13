Forum des associations Josselin Josselin
Forum des associations Josselin Josselin samedi 5 septembre 2026.
Josselin
Forum des associations Josselin
Complexe sportif Michel Juguet Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Les associations du Pays de Josselin vous invitent à venir à leur rencontre pour découvrir de nouvelles activités ou devenir bénévoles ! Dès 14h. .
Complexe sportif Michel Juguet Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17
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English :
L’événement Forum des associations Josselin Josselin a été mis à jour le 2026-06-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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