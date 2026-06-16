Forum des associations Salla André Ravache Le Pouliguen
Forum des associations Salla André Ravache Le Pouliguen samedi 5 septembre 2026.
Le Pouliguen
Forum des associations
Salla André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Rassemblement des acteurs associatifs locaux salle André Ravache.
Associations culturelles, sportives, solidaires, environnementales… .
Salla André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 54 16 65 omcl510@orange.fr
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L’événement Forum des associations Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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