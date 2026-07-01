Forum des associations, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Forum des associations Mercredi 9 septembre, 14h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:00:00+02:00

Mardi 9 septembre – 14h

Le Mirail fête sa rentrée, et le parvis de la médiathèque accueille les associations et structures du quartier qui viennent vous présenter les activités de l’année.

À cette occasion, venez découvrir le parvis de la médiathèque fraîchement végétalisé ainsi que le jardin contemplatif.

Durée : 4h

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Le Mirail fête sa rentrée, et le parvis de la médiathèque accueille les associations et structures du quartier