FORUM DES ASSOCIATIONS HALLE DES SPORTS DU MONTEIL Monistrol-sur-Loire
FORUM DES ASSOCIATIONS HALLE DES SPORTS DU MONTEIL Monistrol-sur-Loire samedi 5 septembre 2026.
Monistrol-sur-Loire
FORUM DES ASSOCIATIONS
HALLE DES SPORTS DU MONTEIL 25 rue du stade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le Forum des associations qui regroupe des associations de loisirs, culturelles, sportives et sociales se tiendra à la Halle des sports et à la MJC du Monteil de 14h à 17h
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HALLE DES SPORTS DU MONTEIL 25 rue du stade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
The Forum des associations, which brings together leisure, cultural, sports and social associations, will be held at the Halle des sports and the MJC du Monteil from 2 to 5 p.m
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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