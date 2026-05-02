FORUM DES ASSOCIATIONS HALLE DES SPORTS DU MONTEIL Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

FORUM DES ASSOCIATIONS

HALLE DES SPORTS DU MONTEIL 25 rue du stade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le Forum des associations qui regroupe des associations de loisirs, culturelles, sportives et sociales se tiendra à la Halle des sports et à la MJC du Monteil de 14h à 17h

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HALLE DES SPORTS DU MONTEIL 25 rue du stade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

The Forum des associations, which brings together leisure, cultural, sports and social associations, will be held at the Halle des sports and the MJC du Monteil from 2 to 5 p.m

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron