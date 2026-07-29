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Forum des associations Complexe sportif Lonège Ornans

dimanche 6 septembre 2026 · Complexe sportif Lonège · Ornans

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Complexe sportif Lonège
Adresse
7 Rue de Lonege
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Ornans

Forum des associations

Complexe sportif Lonège 7 Rue de Lonege Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des associations organisé par la Ville d’Ornans revient le dimanche 6 septembre 2026 de 10h à 17h au complexe sportif de Lonège. Sport, culture, loisirs, patrimoine, solidarité venez rencontrer les bénévoles et découvrir la richesse du tissu associatif local. Tout au long de la journée stands d’information, démonstrations et initiations. Entrée libre et gratuite. Buvette et petite restauration sur place.   .

Complexe sportif Lonège 7 Rue de Lonege Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 07 00 85  lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Ornans a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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