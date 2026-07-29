Forum des associations Complexe sportif Lonège Ornans
dimanche 6 septembre 2026 · Complexe sportif Lonège · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Forum des associations
Complexe sportif Lonège 7 Rue de Lonege Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des associations organisé par la Ville d’Ornans revient le dimanche 6 septembre 2026 de 10h à 17h au complexe sportif de Lonège. Sport, culture, loisirs, patrimoine, solidarité venez rencontrer les bénévoles et découvrir la richesse du tissu associatif local. Tout au long de la journée stands d’information, démonstrations et initiations. Entrée libre et gratuite. Buvette et petite restauration sur place. .
Complexe sportif Lonège 7 Rue de Lonege Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 07 00 85 lafabriquecollective@ornans.fr
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Ornans a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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