Forum des associations Voie des Stades Périgueux
samedi 5 septembre 2026 · Voie des Stades · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Forum des associations
Voie des Stades Stade Francis Rongiéras Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Près de 200 associations présentes pour faire découvrir leurs activités à travers diverses animations tout au long de la journée. Petite restauration sur place. .
Voie des Stades Stade Francis Rongiéras Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 78 17 associations@perigueux.fr
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux
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