Forum des associations Voie des Stades Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Forum des associations

Voie des Stades Stade Francis Rongiéras Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Près de 200 associations présentes pour faire découvrir leurs activités à travers diverses animations tout au long de la journée. Petite restauration sur place. .

Voie des Stades Stade Francis Rongiéras Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 78 17 associations@perigueux.fr

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux