Informations pratiques

Peyrat-le-Château

Forum des associations

Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Retrouvez toutes les associations et préparez vos activités pour l’année. .

Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 40 23 mairie-peyratlechateau87@wanadoo.fr

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-08-13 par Terres de Limousin