AGENDA · Peyrat-le-Château
Forum des associations Peyrat-le-Château
samedi 12 septembre 2026 · Peyrat-le-Château
Informations pratiques
Peyrat-le-Château
Forum des associations
Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Retrouvez toutes les associations et préparez vos activités pour l’année. .
Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 40 23 mairie-peyratlechateau87@wanadoo.fr
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-08-13 par Terres de Limousin
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