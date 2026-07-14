Informations pratiques

Figeac

Forum des Associations Sportives et non Sportives

Espace Mitterand, Place Philibert Renaud Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Le Forum des associations sportives du Grand Figeac et non sportives de Figeac vous ouvre ses portes, venez rencontrer les représentants, les éducateurs, les professeurs des différentes associations

Le Forum des associations sportives du Grand Figeac et non sportives de Figeac vous ouvre ses portes, venez rencontrer les représentants, les éducateurs, les professeurs des différentes associations. Préparez votre rentrée sportive ou culturelle, ou celle de vos enfants! Venez assister aux animations des stands le premier samedi du mois de septembre de chaque année.

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Espace Mitterand, Place Philibert Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 52 54

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English :

The Forum for Sports Associations in Greater Figeac and Non-Sports Associations in Figeac welcomes you—come meet the representatives, coaches, and instructors from the various associations

L’événement Forum des Associations Sportives et non Sportives Figeac a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Figeac