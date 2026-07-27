AGENDA · Ychoux
Forum des associations Rue du Vieux Bourg Ychoux
samedi 5 septembre 2026 · Rue du Vieux Bourg · Ychoux
Informations pratiques
Ychoux
Forum des associations
Rue du Vieux Bourg La Halle Ychoux Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Stands des associations culturelles, sportives, sociales,…
Animation musicale avec Why Notes
Buvette par la Boule des Pins .
Rue du Vieux Bourg La Halle Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 36 01 mairie@ychoux.fr
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Ychoux a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grands Lacs
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