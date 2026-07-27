Forum des associations Rue du Vieux Bourg Ychoux

Informations pratiques

Ychoux

Forum des associations

Rue du Vieux Bourg La Halle Ychoux Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Stands des associations culturelles, sportives, sociales,…

Animation musicale avec Why Notes

Buvette par la Boule des Pins .

Rue du Vieux Bourg La Halle Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 36 01 mairie@ychoux.fr

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Ychoux a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grands Lacs