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AGENDA · Ychoux

Forum des associations Rue du Vieux Bourg Ychoux

samedi 5 septembre 2026 · Rue du Vieux Bourg · Ychoux

Forum des associations Rue du Vieux Bourg Ychoux

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue du Vieux Bourg
Adresse
La Halle
Ville
40160 Ychoux
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Ychoux

Forum des associations

Rue du Vieux Bourg La Halle Ychoux Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Stands des associations culturelles, sportives, sociales,…
Animation musicale avec Why Notes
Buvette par la Boule des Pins   .

Rue du Vieux Bourg La Halle Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 36 01  mairie@ychoux.fr

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Ychoux a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Grands Lacs

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