Forum des Séniors Centre Social de Familles Rurales de Dormans Dormans

Forum des Séniors

Centre Social de Familles Rurales de Dormans 3 Rue du Général Leclerc Dormans Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 14:00:00

fin : 2026-04-27 16:00:00

Date(s) :

2026-04-27

Tout public

Le Centre Social Familles Rurales de Dormans organise un Forum des Séniors, ouvert à tous, autour de stands, ateliers et démonstrations, le Lundi 27 avril 2026 !

Au programme bibliothèque, gym, Snoezelen, réalité virtuelle et jeux en bois. Des partenaires seront également présents pour vous accompagner dans vos démarches administratives, vous informer sur les aides à la personne, les services et les animations disponibles sur le territoire (CLIC Paysages de Champagne, France Services, MJC de Dormans, Familles Rurales Marne, AG2R).

Café et gourmandises offerts sur place, et tombola avec un panier garni à gagner ! .

Centre Social de Familles Rurales de Dormans 3 Rue du Général Leclerc Dormans 51700 Marne Grand Est sabrina.coste@famillesrurales.org

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English : Forum des Séniors

L’événement Forum des Séniors Dormans a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne