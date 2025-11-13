Marché aux fleurs Dormans

Marché aux fleurs

Parc du Château Dormans Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Tout public

L’Association pour le Fleurissement de Dormans et ses Hameaux organise son traditionnel marché aux fleurs les samedi 25 et dimanche 26 avril 2026 dans le Parc du Château.

De nombreux exposants seront présents.

Entrée libre Restauration sur place. .

Parc du Château Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 27 49 70 18

English : Marché aux fleurs

