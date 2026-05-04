Forum « En route vers l’emploi », édition 2026 Maison de quartier La Mano Nantes
Forum « En route vers l’emploi », édition 2026 Maison de quartier La Mano Nantes mardi 19 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec l’Association Casse Ta Routine, l’événement « En route vers l’emploi » est un forum emploi & formation de proximité, en plein cœur de quartier, et en plein air !« Le forum se tient dans l’espace public depuis plusieurs années, rue Eugène-Thomas, afin que les toutes et tous se présentent plus spontanément, sans formalité préalable, sans avoir à pousser une porte. »Rendez-vous face à la Maison de quartier La Mano, arrêt Chêne des anglais, pour rencontrer les entreprises présentes, poser vos questions et pourquoi pas déposer votre CV en direct !Emploi & FormationVous aurez accès à de nombreuses offres d’emploi ou de formation, dans de multiples secteurs ! Un pôle Conseils sera présent pour répondre également à toutes vos interrogations, droits, aides, etc.« En route vers l’emploi », un événement en libre accès organisé par l’Association Casse Ta Routine & l’Atdec Nantes Métropole, en partenariat avec la Ville de Nantes et Nantes Métropole.
Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr https://www.atdec.org/evenements/forum-en-route-vers-lemploi-edition-2026/
Afficher la carte du lieu Maison de quartier La Mano et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- « Sur les rives du Dniepr, Kiev. Chronique historique et artistique de la capitale de l’Ukraine » – Conférence par Thierry PIEL, Amphi 400 V.Ferré – Faculté de Pharmacie, Nantes 4 mai 2026
- La Halqa (cercle conteur), Plan B – Tram arrêt Lauriers, Nantes 4 mai 2026
- Les premières photographie de Nantes, Archives de Nantes, Nantes 4 mai 2026
- CONFÉRENCE : « LA FRANCO-CRÉOLOPHONIE LOUISIANAISE » Passage Sainte-Croix Nantes 5 mai 2026
- Les incorrectes : Alice Milliat et les débuts du sport au féminin – Ciné-débat Cinéma Concorde Nantes 5 mai 2026