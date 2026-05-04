Forum « En route vers l’emploi », édition 2026 Maison de quartier La Mano Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec l’Association Casse Ta Routine, l’événement « En route vers l’emploi » est un forum emploi & formation de proximité, en plein cœur de quartier, et en plein air !« Le forum se tient dans l’espace public depuis plusieurs années, rue Eugène-Thomas, afin que les toutes et tous se présentent plus spontanément, sans formalité préalable, sans avoir à pousser une porte. »Rendez-vous face à la Maison de quartier La Mano, arrêt Chêne des anglais, pour rencontrer les entreprises présentes, poser vos questions et pourquoi pas déposer votre CV en direct !Emploi & FormationVous aurez accès à de nombreuses offres d’emploi ou de formation, dans de multiples secteurs ! Un pôle Conseils sera présent pour répondre également à toutes vos interrogations, droits, aides, etc.« En route vers l’emploi », un événement en libre accès organisé par l’Association Casse Ta Routine & l’Atdec Nantes Métropole, en partenariat avec la Ville de Nantes et Nantes Métropole.

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr https://www.atdec.org/evenements/forum-en-route-vers-lemploi-edition-2026/



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