Forum : équilibre / déséquilibre dans l’enfance !, Périscolaire, Château-Salins
samedi 3 octobre 2026 · Périscolaire · Château-Salins
Informations pratiques
Forum : équilibre / déséquilibre dans l’enfance ! Samedi 3 octobre, 09h30 Périscolaire Moselle
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Grand évènement au périscolaire de Château-Salins avec divers ateliers sur la thématique des équilibres dans l’enfance, animés par les acteurs locaux. Des animations sont prévues pour la petite-enfance jusqu’au adolescent ! Ambiance conviviale et familiale : bricolage, échanges, créations…
Périscolaire 4 rue des braisettes – Château-Salins Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Plusieurs ateliers autour des équilibres dans l’enfance seront proposés pour les familles (sommeil, alimentation, émotions, motricité…) par des professionnels du Saulnois.
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