Forum Habiter Durable 2026 : tout pour rénover votre copropriété ! Hôtel de Ville Paris

Un projet de rénovation ? Des questions sur le confort au sein de votre logement ou sur les économies d’énergie ? Besoin de conseils pour une gestion plus durable de votre copropriété ? Le Forum Habiter Durable est l’occasion unique de rencontrer l’ensemble des acteurs eimpliqués dans la rénovation énergétique sur le territoire de la métropole parisienne. Inscrivez-vous gratuitement !

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Le Forum Habiter Durable permettra de répondre à toutes vos interrogations. Tout au long de la journée, vous pourrez :

Des conférences animées par des expertes et experts pour aborder de nombreuses thématiques en lien avec la rénovation énergétique et environnementale des copropriétés : rénovation des petites copropriétés, végétalisation, aides financières pour les propriétaires bailleurs, énergies renouvelables thermiques… ;

pour aborder de des copropriétés : rénovation des petites copropriétés, végétalisation, aides financières pour les propriétaires bailleurs, énergies renouvelables thermiques… ; Des échanges avec les conseillères et conseillers France Rénov’ de l’Agence Parisienne du Climat pour découvrir leur rôle d’accompagnateurs et recevoir des conseils neutres et indépendants ;

pour découvrir leur rôle d’accompagnateurs et recevoir des conseils neutres et indépendants ; Des rencontres avec les professionnels de la rénovation énergétique sur plus de 50 stands : bureaux d’études, architectes, AMO, entreprises de travaux, énergéticiens, syndics, fabricants, paysagistes…

bureaux d’études, architectes, AMO, entreprises de travaux, énergéticiens, syndics, fabricants, paysagistes… Des informations sur les aides financières mobilisables pour les projets de rénovation (Métropole Rénov’, Éco-Rénovons Paris+, MaPrimeRénov’…) ;

pour les projets de rénovation (Métropole Rénov’, Éco-Rénovons Paris+, MaPrimeRénov’…) ; Des speed meetings, pour des temps privilégiés de 10 minutes avec des expertes et experts de l’Agence Parisienne du Climat pour les projets de végétalisation , de solaire photovoltaïque ou d’ énergies renouvelables thermiques ;

avec des expertes et experts de l’Agence Parisienne du Climat pour les projets de , de ou d’ Des quiz et démonstrations concrètes pour comprendre les enjeux, les différentes étapes et les bénéfices d’un projet de rénovation énergétique : Fresque Quiz de la rénovation, maquettes de présentation des matériaux biosourcés, exposition « La Maison de la rénovation » France Rénov’.

Cette journée est gratuite et accessible à toutes et tous !

Le Forum Habiter Durable est organisé par l’Agence Parisienne du Climat, avec le soutien de la Ville de Paris, de la Métropole du Grand Paris, l’Anah, l’ADEME et Grand Paris Climat.

Le Forum Habiter Durable est un évènement gratuit, dédié à vous donner les clés pour agir concrètement. Une journée pour comprendre, poser vos questions, échanger avec des professionnels et découvrir les solutions accessibles pour vos projets. Rendez-vous le 9 avril 2026 et préparez votre visite !

Le jeudi 09 avril 2026

de 08h45 à 18h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T11:45:00+02:00

fin : 2026-04-09T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T08:45:00+02:00_2026-04-09T18:15:00+02:00

Hôtel de Ville 3 rue de Lobau 75004 Paris



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