Forum Interculturalité Espace Bernard Giraudeau La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Forum Interculturalité

Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-15

Deux jours de temps forts autour de tables rondes rassemblant des spécialistes (sociologue, psychologue, chercheur, sexologue) et des témoignages d’acteurs locaux et d’habitants.

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Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 71 01 15 cite.educative@ville-larochelle.fr

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English :

Two days of highlights featuring roundtable discussions with experts (sociologists, psychologists, researchers, sexologists) and testimonials from local stakeholders and residents.

L’événement Forum Interculturalité La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-21 par Nous La Rochelle