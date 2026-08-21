Forum Interculturalité Espace Bernard Giraudeau La Rochelle
jeudi 15 octobre 2026 · Espace Bernard Giraudeau · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Forum Interculturalité
Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-15
Deux jours de temps forts autour de tables rondes rassemblant des spécialistes (sociologue, psychologue, chercheur, sexologue) et des témoignages d’acteurs locaux et d’habitants.
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Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 71 01 15 cite.educative@ville-larochelle.fr
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English :
Two days of highlights featuring roundtable discussions with experts (sociologists, psychologists, researchers, sexologists) and testimonials from local stakeholders and residents.
L’événement Forum Interculturalité La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-21 par Nous La Rochelle
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