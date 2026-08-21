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AGENDA · La Rochelle

Forum Interculturalité Espace Bernard Giraudeau La Rochelle

jeudi 15 octobre 2026 · Espace Bernard Giraudeau · La Rochelle

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Espace Bernard Giraudeau
Adresse
25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Forum Interculturalité

Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-15

Deux jours de temps forts autour de tables rondes rassemblant des spécialistes (sociologue, psychologue, chercheur, sexologue) et des témoignages d’acteurs locaux et d’habitants.
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Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 71 01 15  cite.educative@ville-larochelle.fr

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English :

Two days of highlights featuring roundtable discussions with experts (sociologists, psychologists, researchers, sexologists) and testimonials from local stakeholders and residents.

L’événement Forum Interculturalité La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-21 par Nous La Rochelle

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