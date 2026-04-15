forum job été Vincennes, Le Carré de Vincennes, Vincennes

forum job été Vincennes Mercredi 15 avril, 14h00 Le Carré de Vincennes Val-de-Marne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Ne manquez pas le Forum des jobs d’été, événement incontournable pour aider nos jeunes à décrocher un emploi saisonnier, quel que soit leur niveau de qualification ou d’expérience. Une occasion unique de rencontrer des recruteurs et d’obtenir des conseils pour bien débuter sa recherche !

Le Carré de Vincennes 1 rue de l’égalité, 94300 Vincennes Vincennes 94300 République Val-de-Marne Île-de-France

Rendez-vous au Carré Jeune 1 rue de l’égalité à Vincennes de 14h à 18h job étudiant