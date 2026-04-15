Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

forum job été Vincennes, Le Carré de Vincennes, Vincennes

forum job été Vincennes, Le Carré de Vincennes, Vincennes

forum job été Vincennes, Le Carré de Vincennes, Vincennes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Le Carré de Vincennes

Adresse : 1 rue de l'égalité, 94300 Vincennes

Ville : 94300 Vincennes

Département : Val-de-Marne

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : entrée libre

forum job été Vincennes Mercredi 15 avril, 14h00 Le Carré de Vincennes Val-de-Marne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00

Ne manquez pas le Forum des jobs d’été, événement incontournable pour aider nos jeunes à décrocher un emploi saisonnier, quel que soit leur niveau de qualification ou d’expérience. Une occasion unique de rencontrer des recruteurs et d’obtenir des conseils pour bien débuter sa recherche !

Le Carré de Vincennes 1 rue de l’égalité, 94300 Vincennes Vincennes 94300 République Val-de-Marne Île-de-France
Rendez-vous au Carré Jeune 1 rue de l’égalité à Vincennes de 14h à 18h job étudiant

À voir aussi à Vincennes (Val-de-Marne)