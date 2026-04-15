forum job été Vincennes, Le Carré de Vincennes, Vincennes
forum job été Vincennes, Le Carré de Vincennes, Vincennes mercredi 15 avril 2026.
forum job été Vincennes Mercredi 15 avril, 14h00 Le Carré de Vincennes Val-de-Marne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:00:00+02:00
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Le Carré de Vincennes 1 rue de l’égalité, 94300 Vincennes Vincennes 94300 République Val-de-Marne Île-de-France
Rendez-vous au Carré Jeune 1 rue de l’égalité à Vincennes de 14h à 18h job étudiant
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