Parcours Street Art Vincennes Val-de-Marne

Parcours Street Art

Parcours Street Art 28 avenue de Paris 94300 Vincennes Val-de-Marne Île-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Vous disposez d’un peu de temps libre pour flâner en ville ? Profitez de ce parcours pour découvrir les différentes œuvres d’art urbain qui colorent Vincennes.

https://izi.travel/fr/9387-vincennes-parcours-street-art/fr#357b67d6-c37d-4981-a8a0-19e1be3416b4

English :

Do you have some free time to wander around town? Take advantage of this route to discover the different works of urban art that colour Vincennes.

Deutsch :

Haben Sie ein wenig Freizeit, um durch die Stadt zu schlendern? Nutzen Sie diesen Rundgang, um die verschiedenen Werke der urbanen Kunst zu entdecken, die Vincennes bunt machen.

Italiano :

Avete del tempo libero per girare in città? Approfittate di questo tour per scoprire le varie opere d’arte urbana che colorano Vincennes.

Español :

¿Tiene tiempo libre para pasear por la ciudad? Aproveche este recorrido para descubrir las distintas obras de arte urbano que colorean Vincennes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-31 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme