Parcours du Château de Vincennes aux bords de Marne de Maisons-Alfort Vincennes Val-de-Marne

Parcours du Château de Vincennes aux bords de Marne de Maisons-Alfort 94300 Vincennes Val-de-Marne Île-de-France
Depuis le Château de Vincennes, rejoignez les bords de Marne à Maisons-Alfort en traversant le Bois, au cours d’une promenade associant nature et patrimoine.
+33 1 85 44 01 78
English : Route: from the Château de Vincennes to the banks of the Marne at Maisons-Alfort
From the Château de Vincennes, take a walk through the Bois to the banks of the Marne at Maisons-Alfort, combining nature and heritage.
Deutsch :
Vom Château de Vincennes aus gelangen Sie durch den Wald zum Ufer der Marne in Maisons-Alfort, wo Sie einen Spaziergang unternehmen, der Natur und Kulturerbe miteinander verbindet.
Italiano :
Dallo Château de Vincennes, passeggiate attraverso il Bois fino alle rive della Marna a Maisons-Alfort, unendo natura e patrimonio.
Español :
Desde el castillo de Vincennes, pasee por el Bois hasta las orillas del Marne en Maisons-Alfort, combinando naturaleza y patrimonio.
