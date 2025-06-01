Parcours du Château de Vincennes aux bords de Marne de Maisons-Alfort Vincennes Val-de-Marne

Depuis le Château de Vincennes, rejoignez les bords de Marne à Maisons-Alfort en traversant le Bois, au cours d’une promenade associant nature et patrimoine.

+33 1 85 44 01 78

English : Route: from the Château de Vincennes to the banks of the Marne at Maisons-Alfort

From the Château de Vincennes, take a walk through the Bois to the banks of the Marne at Maisons-Alfort, combining nature and heritage.

Deutsch :

Vom Château de Vincennes aus gelangen Sie durch den Wald zum Ufer der Marne in Maisons-Alfort, wo Sie einen Spaziergang unternehmen, der Natur und Kulturerbe miteinander verbindet.

Italiano :

Dallo Château de Vincennes, passeggiate attraverso il Bois fino alle rive della Marna a Maisons-Alfort, unendo natura e patrimonio.

Español :

Desde el castillo de Vincennes, pasee por el Bois hasta las orillas del Marne en Maisons-Alfort, combinando naturaleza y patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme