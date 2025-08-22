Parcours architectural audioguidé Vincennes Val-de-Marne

Parcours architectural audioguidé

Parcours architectural audioguidé 28 avenue de Paris 94300 Vincennes Val-de-Marne Île-de-France

Durée : Distance : Tarif :

A l’aide d’une application gratuite, découvrez sur place le riche patrimoine historique et architectural de Vincennes.

https://izi.travel/fr/eca6-vincennes-parcours-architectural-audioguide/fr +33 1 48 08 13 00

English : Tour Architectural audio tour

With the help of a free application, discover on site the rich historical and architectural heritage of Vincennes.

Deutsch :

Mithilfe einer kostenlosen App können Sie vor Ort das reiche historische und architektonische Erbe von Vincennes entdecken.

Italiano :

Con l’aiuto di un’applicazione gratuita, scoprite il ricco patrimonio storico e architettonico di Vincennes sul posto.

Español :

Con la ayuda de una aplicación gratuita, descubra in situ el rico patrimonio histórico y arquitectónico de Vincennes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-07-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme