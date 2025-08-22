Parcours sur les pas de Charles Pathé Vincennes Val-de-Marne

Parcours sur les pas de Charles Pathé

Parcours sur les pas de Charles Pathé 28 avenue de Paris 94300 Vincennes Val-de-Marne Île-de-France

Avec votre téléphone portable, suivez les pas de Charles Pathé qui, au début du XXe siècle, fit de Vincennes la capitale mondiale du cinéma muet !

English :

Use your cell phone to follow in the footsteps of Charles Pathé, who at the beginning of the 20th century made Vincennes the world capital of silent cinema!

Deutsch :

Folgen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den Spuren von Charles Pathé, der Vincennes Anfang des 20. Jahrhunderts zur Welthauptstadt des Stummfilms machte!

Italiano :

Utilizzate il vostro cellulare per seguire le orme di Charles Pathé, che all’inizio del XX secolo fece di Vincennes la capitale mondiale del cinema muto!

Español :

Siga con su teléfono móvil los pasos de Charles Pathé, que hizo de Vincennes la capital mundial del cine mudo a principios del siglo XX

