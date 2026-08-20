Forum Job étudiant, Info Jeunes Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille

Informations pratiques

Forum Job étudiant Mercredi 14 octobre, 13h00 Info Jeunes Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône

Libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T13:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T13:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00

Forum Job étudiant à Marseille

Le Forum Job étudiant se tiendra le mercredi 14 octobre 2026 de 13h à 17h au 96 La Canebière, 13001 Marseille.

Ce forum est un espace privilégié de rencontre entre les jeunes à la recherche d’un emploi saisonnier et les employeurs désireux de recruter rapidement des profils motivés.Pour les jeunes, cet évènement représente une opportunité de rencontrer directement des recruteurs issus de secteurs variés, de découvrir une large gamme d’offres d’emploi adaptées à leurs disponibilités et compétences, et de saisir l’occasion de décrocher un job pour financer leurs études ou acquérir une première expérience professionnelle. C’est un tremplin pour faciliter leur insertion et valoriser leur parcours.

Pour les employeurs, c’est l’occasion idéale de venir à la rencontre d’une jeunesse motivée prête à intégrer des missions d’emploi à temps partiel ou temporaire. En bénéficiant d’un stand gratuit dans un lieu en plein cœur de Marseille, ils peuvent présenter leurs offres, échanger avec les candidats en personne, et optimiser leur recrutement pour la rentrée.

Info Jeunes Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 96 La Canebière Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Forum Job étudiant se tiendra le mercredi 04 octobre 2026 de 13h à 17h au 96 La Canebière, 13001 Marseille.

Info Jeunes Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur