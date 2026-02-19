Forum Jobs Bâtiment 25 Limoges
Forum Jobs Bâtiment 25 Limoges mercredi 18 mars 2026.
Forum Jobs
Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Nouvelle édition du Forum Jobs dans la ville limougeaude. Organisé par Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, vous pourrez découvrir plus de 500 offres représentant plusieurs milliers de postes dans divers domaines (hôtellerie, restauration, animation, tourisme, aide à domicile, manutention, agriculture…) en Limousin.
Vous pourrez également profiter de stands spécifiques à la recherche d’emploi. Ainsi, il y aura des rencontres avec les recruteurs, des ateliers candidatures, un espace jobs à l’étranger et des points juridiques sur les droit des travailleurs.
Informations complémentaires auprès organisateurs. .
Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 08 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Forum Jobs
L’événement Forum Jobs Limoges a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Limoges Métropole