Forum Jobs Bâtiment 25 Limoges

Bâtiment 25 64 Rue Armand Barbès Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Nouvelle édition du Forum Jobs dans la ville limougeaude. Organisé par Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine, vous pourrez découvrir plus de 500 offres représentant plusieurs milliers de postes dans divers domaines (hôtellerie, restauration, animation, tourisme, aide à domicile, manutention, agriculture…) en Limousin.

Vous pourrez également profiter de stands spécifiques à la recherche d’emploi. Ainsi, il y aura des rencontres avec les recruteurs, des ateliers candidatures, un espace jobs à l’étranger et des points juridiques sur les droit des travailleurs.

