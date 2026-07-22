FORUM LOGEMENT DES JEUNES Montpellier
mercredi 9 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
FORUM LOGEMENT DES JEUNES
907 avenue du professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
AU PROGRAMME
– Trouver une solution de logement selon son statut (Logement social, Habitat
Jeunes, résidences privées)
– Tout savoir sur les différentes aides possibles (CAF, Action Logement)
– Bien connaitre ses droits et la législation
– Des offres de logement sur la Métropole de Montpellier
– Conseils personnalisés par des experts du logement
Un appui pour les démarches en ligne
– Se connecter sur le site de la CAF (simulateur d’aides APL ou aides spécifiques
pour les apprentis)
– S’inscrire sur le site d’Action Logement
– Consulter les offres de services sur le logement sur la boussole des jeunes
Montpellier Métropole
– S’informer sur le dispositif de logement intergénérationnel
Espace Jeunes Citoyens
Pierresvives
ouvert le mardi, jeudi et vendredi
de 13h à 18h, le mercredi et le
samedi de 10h à 18h.
04 67 67 30 86 .
907 avenue du professeur Blayac Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement FORUM LOGEMENT DES JEUNES Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 PIERRESVIVES
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