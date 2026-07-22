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AGENDA · Montpellier

FORUM LOGEMENT DES JEUNES Montpellier

mercredi 9 septembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Adresse
907 avenue du professeur Blayac
Ville
34090 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

FORUM LOGEMENT DES JEUNES

907 avenue du professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

AU PROGRAMME

– Trouver une solution de logement selon son statut (Logement social, Habitat
Jeunes, résidences privées)
– Tout savoir sur les différentes aides possibles (CAF, Action Logement)
– Bien connaitre ses droits et la législation
– Des offres de logement sur la Métropole de Montpellier
– Conseils personnalisés par des experts du logement

Un appui pour les démarches en ligne
– Se connecter sur le site de la CAF (simulateur d’aides APL ou aides spécifiques
pour les apprentis)
– S’inscrire sur le site d’Action Logement
– Consulter les offres de services sur le logement sur la boussole des jeunes
Montpellier Métropole
– S’informer sur le dispositif de logement intergénérationnel

Espace Jeunes Citoyens
Pierresvives
ouvert le mardi, jeudi et vendredi
de 13h à 18h, le mercredi et le
samedi de 10h à 18h.
04 67 67 30 86   .

907 avenue du professeur Blayac Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 86 

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English :

L’événement FORUM LOGEMENT DES JEUNES Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 PIERRESVIVES

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