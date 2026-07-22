Informations pratiques

Montpellier

FORUM LOGEMENT DES JEUNES

907 avenue du professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

AU PROGRAMME

– Trouver une solution de logement selon son statut (Logement social, Habitat

Jeunes, résidences privées)

– Tout savoir sur les différentes aides possibles (CAF, Action Logement)

– Bien connaitre ses droits et la législation

– Des offres de logement sur la Métropole de Montpellier

– Conseils personnalisés par des experts du logement

Un appui pour les démarches en ligne

– Se connecter sur le site de la CAF (simulateur d’aides APL ou aides spécifiques

pour les apprentis)

– S’inscrire sur le site d’Action Logement

– Consulter les offres de services sur le logement sur la boussole des jeunes

Montpellier Métropole

– S’informer sur le dispositif de logement intergénérationnel

Espace Jeunes Citoyens

Pierresvives

ouvert le mardi, jeudi et vendredi

de 13h à 18h, le mercredi et le

samedi de 10h à 18h.

04 67 67 30 86 .

907 avenue du professeur Blayac Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 86

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English :

L’événement FORUM LOGEMENT DES JEUNES Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 PIERRESVIVES