Forum Solutions pour la rentrée, Quartier Jeunes, Paris

Informations pratiques

Forum Solutions pour la rentrée Mercredi 23 septembre, 10h00 Quartier Jeunes Paris

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T18:00:00+02:00

Tu as entre 15 et 25 ans et tu n’as pas encore trouvé de plan pour la rentrée ?

On a un PLAN B pour toi ! (et même un plan C, D…)

Formation, stage, places vacantes en CFA, job, service civique, volontariat à l’étranger… Le CIDJ et le réseau Info Jeunes Île-de-France t’aident à trouver la solution qui te convient le mieux pour cette rentrée !

Découvre d’ores et déjà les différents espaces du forum :

Trouver une formation : viens à la rencontre des CFA qui auront encore des places vacantes.

Partir à l’étranger : échange sur la mobilité internationale avec Eurodesk.

S’engager : en savoir plus sur le service civique, le SNU, le bénévolat et la méthodologie de projet, le mentorat…

Vie pratique : des infos pour prendre soin de soi, sur les loisirs, l’accès aux droits, la recherche de logement, les aides et démarches… présenté par les conseillers du CIDJ et les partenaires de QJ.

Conseils personnalisés : tu pourras t’entretenir avec le CIDJ et la Mission locale de Paris pour recevoir des conseils personnalisés.

Quartier Jeunes 4 place du Louvre Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/forum-solutions-pour-la-rentree-1 »}]

Le forum pour trouver un plan B à la rentrée

CIDJ