Forum Time to move, Mairie de Paris 15e, Paris

Informations pratiques

Forum Time to move Jeudi 22 octobre, 10h00 Mairie de Paris 15e Paris

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T10:00:00+02:00 – 2026-10-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T10:00:00+02:00 – 2026-10-22T18:00:00+02:00

Tu veux partir à l’étranger ?

Quel que soit ton projet, le forum Time to move te connecte avec des opportunités de départ à l’étranger : séjour linguistique, études, travail-vacances, volontariat…

Au programme : des stands d’organismes dans la mobilité internationale, rencontres avec des professionels et des conférences pour t’aider à choisir ta voie !

Les conseillères Eurodesk sont également présentes pour t’accompagner dans la préparation de ton projet.

Mairie de Paris 15e 31 rue Péclet 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France

Partir à l’international