Forum Time to move, Mairie de Paris 15e, Paris
jeudi 22 octobre 2026 · Mairie de Paris 15e · Paris
Informations pratiques
Forum Time to move Jeudi 22 octobre, 10h00 Mairie de Paris 15e Paris
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T10:00:00+02:00 – 2026-10-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T10:00:00+02:00 – 2026-10-22T18:00:00+02:00
Tu veux partir à l’étranger ?
Quel que soit ton projet, le forum Time to move te connecte avec des opportunités de départ à l’étranger : séjour linguistique, études, travail-vacances, volontariat…
Au programme : des stands d’organismes dans la mobilité internationale, rencontres avec des professionels et des conférences pour t’aider à choisir ta voie !
Les conseillères Eurodesk sont également présentes pour t’accompagner dans la préparation de ton projet.
Mairie de Paris 15e 31 rue Péclet 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France
Partir à l’international
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