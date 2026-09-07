FOTOVAR, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

FOTOVAR 17 et 18 octobre Complexe Saint Exupéry Var

2 € l’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Fotovar est un festival photo regroupant une cinquantaine de photographes, ainsi qu’un concours ouvert à tous.

Nombreuses animations : ateliers, vide atelier, marathon photo, buvette.

Festival organisé par le club photo du Dragon

Entrée : 2 € au profit de l’association « Les Enfants d’abord ».

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

FOTOVAR