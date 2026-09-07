AGENDA · Draguignan
FOTOVAR, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
samedi 17 octobre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan
Informations pratiques
FOTOVAR 17 et 18 octobre Complexe Saint Exupéry Var
2 € l’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00
Fotovar est un festival photo regroupant une cinquantaine de photographes, ainsi qu’un concours ouvert à tous.
Nombreuses animations : ateliers, vide atelier, marathon photo, buvette.
Festival organisé par le club photo du Dragon
Entrée : 2 € au profit de l’association « Les Enfants d’abord ».
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
FOTOVAR
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Blind test alert ! Let’s play !, Info Jeunes, Draguignan 10 septembre 2026
- Repas couscous, Complexe Saint Exupéry, Draguignan 11 septembre 2026
- Salon de l’animal en ville, Parc Haussmann, Draguignan 12 septembre 2026
- Soirée foodtrucks et années 80′, Parking du Bowling Saint-Léger, Draguignan 12 septembre 2026