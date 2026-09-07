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AGENDA · Draguignan

FOTOVAR, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

samedi 17 octobre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan

FOTOVAR, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Complexe Saint Exupéry
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
2 € l'entrée

FOTOVAR 17 et 18 octobre Complexe Saint Exupéry Var

2 € l’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Fotovar est un festival photo regroupant une cinquantaine de photographes, ainsi qu’un concours ouvert à tous.
Nombreuses animations : ateliers, vide atelier, marathon photo, buvette.
Festival organisé par le club photo du Dragon
Entrée : 2 € au profit de l’association « Les Enfants d’abord ».

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
FOTOVAR

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