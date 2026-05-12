Plourivo

Foulées O2 l’air

Route de Lancerf Penhoat Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 15:00:00

Date(s) :

2026-08-23

L’association O2 l’air organise la 5ème édition de ses Foulées O2 l’air dans les bois de Penhoat Lancerf. Cette année, petite nouveauté une course inclusive ouverte notamment aux personnes en situation de handicap, afin de permettre à chacun de participer à son rythme, dans un esprit d’ouverture. Courses de 10 et 20 km. Randonnée. Courses enfants.

Tous les bénéfices récoltés seront versés au centre de Perharidy de Roscoff qui soigne les patients atteints de mucoviscidose. .

Route de Lancerf Penhoat Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 48 22 26

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English :

L’événement Foulées O2 l’air Plourivo a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol