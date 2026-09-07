« Fous de Cézanne ! », MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

« Fous de Cézanne ! » Jeudi 1 octobre, 18h30 MUba Eugène Leroy Nord

Tarifs : 2 à 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T19:30:00+02:00

Par Isabelle Lefebvre, historienne de l’art et conférencière pour la FRAM (Fédération des Amis des Musées des Hauts-de-France)

Que reste-t-il de Cézanne aujourd’hui ? L’historienne de l’art Isabelle Lefebvre nous fait (re)découvrir l’univers du « roi » de la nature morte, en se penchant plus précisément sur les toiles d’artistes qui l’ont admiré et réinterprété.

Proposé par les Amis du MUba

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-muba-eugene-leroy »}]

Conférence Conférence MUba

© MUba Eugène Leroy