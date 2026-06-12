Fragile beauté. Photographies de la collection de Sir Elton John et David Furnish Jeu de Paume Paris

Informations pratiques

Racontant une histoire de la photographie moderne et contemporaine, l’exposition réunira une sélection exceptionnelle des photographes les plus importants au monde avec des œuvres datant de 1950 à nos jours. Adapté de l’exposition présentée au Victoria and Albert Museum entre mai 2024 et janvier 2025, le parcours explorera, à travers cinq sections thématiques, des sujets tels que le désir, la mode, les célébrités, l’affirmation des identités et le photojournalisme. Parmi les artistes présentés, on retrouvera Robert Mapplethorpe, Harley Weir, Irving Penn, Diane Arbus, Ai Weiwei, Herbert List, et bien d’autres, ainsi qu’une installation monumentale de 149 tirages de Nan Goldin tirés de sa série Thanksgiving.

Avertissement : les contenus de certaines photographies présentées dans cette exposition pourraient heurter la sensibilité du public, notamment des plus jeunes.

« Comme lorsque l’on écrit une chanson, il y a, quand on prend une photographie, un peu de chance et de hasard – quelque chose se produit au bon moment et il faut avoir l’intelligence d’appuyer sur le déclencheur. » Sir Elton John,

Célébrant plus de 30 ans de collection, l’exposition rend hommage à la passion de Sir Elton John et David Furnish pour la photographie reflétant à la fois leur goût personnel et leur regard unique en tant que collectionneurs. Sélectionnées parmi leur collection de plus de 7000 images, les photographies présentées sont des images emblématiques qui explorent la connexion entre la force et la vulnérabilité inhérentes à la condition humaine.

Du vendredi 12 juin 2026 au jeudi 24 septembre 2026 :

mardi

de 11h00 à 21h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-24T22:00:00+02:00

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Jeu de Paume 1, place de la Concorde 75001 Paris



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