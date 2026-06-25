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Fragile • Groupe Nuits Théâtre de Cusset Cusset

samedi 14 novembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre de Cusset
Adresse
Place Victor-Hugo
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Fragile • Groupe Nuits

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14 21:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Fragile, naît du constat, plutôt amer, d’une société contemporaine qui mise sur le toujours plus, et prône le culte de la performance et l’injonction à la réussite….
  .

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

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English :

Fragile, born of the—rather bitter—realization that contemporary society is driven by the pursuit of ever more, and promotes the cult of performance and the imperative of success….

L’événement Fragile • Groupe Nuits Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations

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