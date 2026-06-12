Fragments de présence Galerie PJ Metz

Metz

Fragments de présence

Galerie PJ 10 rue des Jardins Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La Galerie PJ a le plaisir d’annoncer l’ouverture de l’exposition Fragments de présence, consacrée aux derniers travaux à l’aquarelle réalisés par l’artiste Una Ursprung.

Après un long parcours de vie où la vision d’Una était embrumée, fracturée par un quotidien où la lumière n’avait plus sa place, l’artiste présente ici une nouvelle série d’œuvres qui nous offre à contempler un vent se soulevant en tornades, nous laissant apercevoir, par ses interstices, une vue au loin.

Paysages authentiques où toutes choses sont isolées, l’œil ne peut confondre les objets collines, arbres, feuillages, lacs, pierres, le ciel, nous-mêmes. Admirer ces paysages tôt le matin, c’est perdre le sens des proportions. Notre imagination prend vie, et c’est ici que la vie commence.Tout public

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Galerie PJ 10 rue des Jardins Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Galerie PJ is pleased to announce the opening of the exhibition Fragments de présence, devoted to the latest watercolor works by artist Una Ursprung.

After a long life in which Una’s vision was foggy, fractured by a daily life where light no longer had its place, the artist presents a new series of works that offer us the chance to contemplate a wind rising up in tornadoes, letting us glimpse, through its interstices, a view into the distance.

Authentic landscapes where all things are isolated, the eye cannot confuse objects: hills, trees, foliage, lakes, stones, the sky, ourselves. To admire these landscapes early in the morning is to lose one’s sense of proportion. Our imagination comes alive, and this is where life begins.

L’événement Fragments de présence Metz a été mis à jour le 2026-06-08 par AGENCE INSPIRE METZ