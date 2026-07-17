Fragments d’ombres et de lumières | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-17 19:00 – 20:00

Gratuit : non Concert à l’unité ou abonnement à partir de 3 concerts ;Tarifs : 12 € / 9 € / 3 € / Gratuité selon conditions. Tout public

F. Schubert ; L. van Beethoven ; Camille PépinGaëlle et Sébastien Christmann, violons – Bertrand Naboulet, alto – François Gosset violoncelleCe programme explore les multiples visages du quatuor à cordes. Du lyrisme tourmenté et inachevé de Schubert à l’intensité fulgurante du Serioso de Beethoven, ce programme met en regard deux œuvres majeures du répertoire. En écho, Feuilles d’eau de Silvacane de Camille Pépin déploie un univers sonore chatoyant et contemporain. Entre tension, éclats de lumière et jeux de matière, ces œuvres dialoguent avec force et sensibilité à travers les siècles. Durée : 1HBilletterie en ligne (abonnements et plein tarif) ou au guichet selon horaires d’ouverture de la billetterie

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://billets.conservatoire.nantes.fr/home



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