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Fragments d’ombres et de lumières | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes

jeudi 17 décembre 2026 · Conservatoire de Nantes · Nantes

Fragments d’ombres et de lumières | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Conservatoire de Nantes
Adresse
4 Rue Gaëtan Rondeau
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Concert à l’unité ou abonnement à partir de 3 concerts ;Tarifs : 12 € / 9 € / 3 € / Gratuité selon conditions.

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-17 19:00 – 20:00
Gratuit : non Concert à l’unité ou abonnement à partir de 3 concerts ;Tarifs : 12 € / 9 € / 3 € / Gratuité selon conditions. Tout public 

F. Schubert ; L. van Beethoven ; Camille PépinGaëlle et Sébastien Christmann, violons – Bertrand Naboulet, alto – François Gosset violoncelleCe programme explore les multiples visages du quatuor à cordes. Du lyrisme tourmenté et inachevé de Schubert à l’intensité fulgurante du Serioso de Beethoven, ce programme met en regard deux œuvres majeures du répertoire. En écho, Feuilles d’eau de Silvacane de Camille Pépin déploie un univers sonore chatoyant et contemporain. Entre tension, éclats de lumière et jeux de matière, ces œuvres dialoguent avec force et sensibilité à travers les siècles. Durée : 1HBilletterie en ligne (abonnements et plein tarif) ou au guichet selon horaires d’ouverture de la billetterie

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://billets.conservatoire.nantes.fr/home


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