FRAIRIE DE GOURVILLE Place Gaston Pallas Rouillac
vendredi 31 juillet 2026 · Place Gaston Pallas · Rouillac
Informations pratiques
Rouillac
FRAIRIE DE GOURVILLE
Place Gaston Pallas Gourville Rouillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 06:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Grande Frairie de Gourville du 31 juillet au 2 aout 2026.Organisé par le comité des fêtes de Gourville
.
Place Gaston Pallas Gourville Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 86 11 99
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English :
Grande Frairie de Gourville, July 31–August 2, 2026. Organized by the Gourville Festival Committee
L’événement FRAIRIE DE GOURVILLE Rouillac a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Rouillacais
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