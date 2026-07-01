FRAIRIE DE GOURVILLE Place Gaston Pallas Rouillac

Informations pratiques

Rouillac

FRAIRIE DE GOURVILLE

Place Gaston Pallas Gourville Rouillac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 06:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Grande Frairie de Gourville du 31 juillet au 2 aout 2026.Organisé par le comité des fêtes de Gourville

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Place Gaston Pallas Gourville Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 86 11 99

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English :

Grande Frairie de Gourville, July 31–August 2, 2026. Organized by the Gourville Festival Committee

L’événement FRAIRIE DE GOURVILLE Rouillac a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Rouillacais