FRAM’ART au MUMAR (Musée de la Machine Agricole) Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) Saint-Loup-des-Bois

Saint-Loup-des-Bois

FRAM’ART au MUMAR (Musée de la Machine Agricole)

Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) 9 Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Le FRAM’ART est un rendez-vous annuel qui incarne l’ambition culturelle de notre association, celle de promouvoir les talents de nos territoires et de participer ainsi au développement touristique de notre région. Notre musée est un lieu atypique qui marque les esprits et qui se prête à accueillir des évènements culturels.

De tout temps, la commune de Saint-Loup-des-Bois a été une terre de culture. En 1913, l’écrivain Alain FOURNIER, dans son célèbre roman Le Grand Meaulnes cite plusieurs fois Saint-Loup-des-Bois. En voici un court extrait J’ai trouvé sa voiture et sa jument qui s’en allaient sans conducteur, le long d’un chemin près de la route de Saint-Loup-des-Bois.

N’hésitez pas à promouvoir auprès de vos familles et de vos amis notre évènement culturel.

Un vide-greniers est également organisé autour des bâtiments du musée le dimanche. .

Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité (le MUMAR) 9 Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 91 41 musee.stloup@orange.fr

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English : FRAM’ART au MUMAR (Musée de la Machine Agricole)

L’événement FRAM’ART au MUMAR (Musée de la Machine Agricole) Saint-Loup-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-20 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)