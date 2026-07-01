Frames – Not Standing Alexander Vantournhout, Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Frames – Not Standing Alexander Vantournhout 26 et 27 septembre Parc du Bourdieu Gironde

de 12€ à 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T15:05:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:05:00+02:00

Tableaux vivants

Alexander Vantournhout n’est pas du genre à rentrer dans le cadre. Pour sa dernière création, le chorégraphe et circassien belge, fidèle à la Scène nationale, s’est pourtant plié à l’exercice. Littéralement. Fenêtre céleste ou cadre d’observation du paysage, il nous propose de voir plus loin. Au cœur de la forêt du Bourdieu, on découvre trois installations qui offrent des perspectives sur le ciel et les arbres, comme autant de terrains de jeux. On chemine en suivant quatre performeur·euses qui apparaissent et disparaissent, grimpent, se suspendent et s’entremêlent. Avec les bruits de la forêt en guise de toile sonore, les corps conjuguent leurs mouvements, leurs mains, leurs jambes et leurs corps dans un jeu poétique et sensible

Parc du Bourdieu Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/frames-.htm »}]

Au cœur de la forêt du Bourdieu, on découvre trois installations qui offrent des perspectives sur le ciel et les arbres, comme autant de terrains de jeux. cirque forêt

Bart Grietens