UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Médard-en-Jalles

Frames – Not Standing Alexander Vantournhout, Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

samedi 26 septembre 2026 · Parc du Bourdieu · Saint-Médard-en-Jalles

Frames – Not Standing Alexander Vantournhout, Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Parc du Bourdieu
Adresse
Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
de 12€ à 21€

Frames – Not Standing Alexander Vantournhout 26 et 27 septembre Parc du Bourdieu Gironde

de 12€ à 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T15:05:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00 – 2026-09-27T15:05:00+02:00

Tableaux vivants
Alexander Vantournhout n’est pas du genre à rentrer dans le cadre. Pour sa dernière création, le chorégraphe et circassien belge, fidèle à la Scène nationale, s’est pourtant plié à l’exercice. Littéralement. Fenêtre céleste ou cadre d’observation du paysage, il nous propose de voir plus loin. Au cœur de la forêt du Bourdieu, on découvre trois installations qui offrent des perspectives sur le ciel et les arbres, comme autant de terrains de jeux. On chemine en suivant quatre performeur·euses qui apparaissent et disparaissent, grimpent, se suspendent et s’entremêlent. Avec les bruits de la forêt en guise de toile sonore, les corps conjuguent leurs mouvements, leurs mains, leurs jambes et leurs corps dans un jeu poétique et sensible

Parc du Bourdieu Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/frames-.htm »}]
Au cœur de la forêt du Bourdieu, on découvre trois installations qui offrent des perspectives sur le ciel et les arbres, comme autant de terrains de jeux. cirque forêt

Bart Grietens

À voir aussi à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde)