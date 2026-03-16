France/Côte d’Ivoire – Match football préparation Coupe du Monde de la Fifa 2026 Stade de la Beaujoire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 21:10 –

Gratuit : non Billetterie : billetterie.fff.fr Tout public

L’Équipe de France (3e au classement FIFA) accueille la Côte d’Ivoire (35e), le jeudi 4 juin 2026 au stade de la Beaujoire, dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Stade de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 44300



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