France/Côte d’Ivoire – Match football préparation Coupe du Monde de la Fifa 2026 Stade de la Beaujoire Nantes
France/Côte d’Ivoire – Match football préparation Coupe du Monde de la Fifa 2026 Stade de la Beaujoire Nantes jeudi 4 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 21:10 –
Gratuit : non Billetterie : billetterie.fff.fr Tout public
L’Équipe de France (3e au classement FIFA) accueille la Côte d’Ivoire (35e), le jeudi 4 juin 2026 au stade de la Beaujoire, dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Stade de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 44300
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