Vide-greniers place Zola Nantes
Vide-greniers place Zola Nantes dimanche 24 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 09:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Un temps fort du quartier Zola de Nantes, qui rassemble plus de 150 exposants chaque année et des centaines de visiteurs !Restauration sur place???? Encore plus de vide-greniers !
Dervallières – Zola Nantes 44100
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