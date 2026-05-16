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Vide-greniers place Zola Nantes

Vide-greniers place Zola Nantes

Vide-greniers place Zola Nantes dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Place Emile Zola

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 09:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Un temps fort du quartier Zola de Nantes, qui rassemble plus de 150 exposants chaque année et des centaines de visiteurs !Restauration sur place???? Encore plus de vide-greniers !

Dervallières – Zola Nantes 44100


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