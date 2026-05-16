Vide-greniers place Zola Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Un temps fort du quartier Zola de Nantes, qui rassemble plus de 150 exposants chaque année et des centaines de visiteurs !Restauration sur place???? Encore plus de vide-greniers !

Dervallières – Zola Nantes 44100



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