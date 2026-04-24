LUDORAMA : Festival de jeux parc de la crapaudine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 14:00 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Jeune Public, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Rendez-vous au parc de la Crapaudine pour la 12ème édition du mythique festival de jeux : Le LUDORAMA ! PROGRAMMATIONSamedi 23 maiOuverture du festival à 14h.??? En continu de 14h à 19h : Bar à jeux, Resto des Doudous, Espace motricité, Jeux de construction, Fabrication de jouets en bois avec la Sauce Ludique, espace créateurices de jeux de société, ateliers d’écriture poétique avec l’Annexe, Professeur Trofel (art divinatoire), et autres surprises… ??? ?????? Dé’Scape ?avec Sur la Route du Jeu – de 14h à 18h ??????Venez vivre une expérience unique où casse-têtes et escape game se rencontrent ! Des cubes mystérieux à 6 faces que vous devrez manipuler, décrypter et résoudre. Une aventure qui mêle réflexion, rapidité et esprit d’équipe, idéale pour petits et grands. Compétition par équipes : 6 équipes de 2 à 3 joueurs s’affrontent simultanément. ????? Créafun Land par Ben Créaventure – de 14h à 18h ????Espace jeu rappelant l’ambiance très colorée des fêtes foraines. Divers styles de jeux allant de la pêche aux canards aux stands de tirs, en passant par les jeux d’adresse et de lancés motorisés. ???????? Vassilissa : Spectacle-conte par Juliette Noyer – 16h ??????Durée : 40 minutes – A partir de 4 ansVassilissa est une petite fille qui vit dans la forêt. Aidée d’une poupée magique, elle va affronter toutes les épreuves qui se dresseront sur son chemin : une méchante belle-mère, la Baba Yaga (sorcière de la forêt), la Mama Gaya (vieille femme de la ville) et le Roi Soleil. ????? La marionnette en musique : atelier de manipulation par la Cie Glaouch – de 15h à 16h ?????Places limitées à 12 enfants, à partir de 7 ansEnsemble, nous apprendrons à faire vivre votre marionnette : la faire parler, danser, chanter sur vos chansons préférées ! Pourquoi pas en faire une véritable star de la scène ! Marionnette fournie sur place. ????? GLAOUCH FAMILY : de 19h à 20h ????Pour clôturer cette première journée, rendez-vous devant les platines de DJ Glaouch. Un collectif de marionnettes composé de plusieurs personnages aussi loufoques que fantaisistes se succèdent derrière les platines et prennent le contrôle ! ???????????? Bar, goûters et ????? Fromage Truck en continu de 14h à 20h. Dimanche 24 maiOuverture du festival à 14h.??? En continu de 14h à 18h : Bar à jeux, Resto des Doudous, Espace motricité, Jeux de construction, Fabrication de jouets en bois avec la Sauce Ludique, espace créateurices de jeux de société ??? ????? Atelier cirque avec le Chapidock – de 15h à 18h ?????Venez vous essayer aux disciplines du cirque contemporain et laissez la magie opérer ! ????? Atelier éveil musical avec Sara June – de 15h à 16h ?????Venez découvrir des instruments de musique, les entendre résonner, les manipuler avec l’artiste/compositrice/interprète Sara June. ????? Initiation Jeu de rôle avec Juliette – de 16h à 18h ????Venez (re)découvrir le Jeu de rôle en vous laissant guider par votre maîtresse du jeu Juliette ! ?????? Quand je pense que la vie, un spectacle de la Compagnie du Satin Rose – de 16h à 17h30, tout public ??????N’avez-vous jamais rêvé de recommencer à zéro pour faire enfin les bons choix ? Ce karaoké dont vous êtes le héros vous permet de choisir votre vie le temps d’une chanson populaire. Ce dispositif interactif enjoint le public à faire des choix grâce à un ensemble de contrôleurs disposés devant eux actionnant ainsi les deux comédien.nes au plateau. L’enjeu est de taille : réussir sa vie ! ???????????? Bar, goûters en continu de 14h à 18h. Festival ouvert à toustes, gratuit.Pour plus d’informationscontact@lasauceludique.org / 06 95 56 79 92

parc de la crapaudine Nantes 44202



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